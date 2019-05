Hanoi, 6 mai (VNA) - Sur invitation de la présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice De siree, et son mari effectuent une visite officielle du 6 au 8 mai, à l’occasion des 50 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Suède.

La princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice De siree, et son mari. Photo : royalcentral.co.uk

La Suède fut le premier pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 11 janvier 1969, dans le contexte de résistance ardue du peuple vietnamien pour l'indépendance et la réunification nationales.

Ces 46 dernières années, la Suède a accordé au Vietnam des aides publiques au développement (APD). La somme s’est chiffrée à plus de 3,5 milliards de dollars à de nombreux projets emblématiques, tels que l'Hôpital pédiatrique central à Hanoï, l'hôpital Uông Bi à Quang Ninh et la papeterie Bai Bang à Phu Tho (Nord), jouant un rôle important dans le développement socio-économique ainsi que dans la réussite du Renouveau et de l'intégration internationale du Vietnam.

La Suède fut le deuxième partenaire d’APD dans les années 70, le premier dans les années 80 et le quatrième dans les années 90 du 20e siècle. La coopération bilatérale s’est concentrée sur la santé, la réforme administrative, la justice, la réforme économique, la réduction de la pauvreté.

En 2018, la valeur des échanges commerciaux a atteint plus de 1,4 milliard de dollars. Parmi les 130 pays et territoires investissant au Vietnam, la Suède occupe la 34e place. Dans le même temps, le Vietnam a accueilli 50.000 touristes suédois.

A présent, la Suède poursuit son aide au Vietnam à travers des programmes d’assistance régionale en faveur des pays de la sous-région du Mékong ou dans le cadre des programmes de coopération de l’Union européenne et de l’ONU.

La Suède et le Vietnam s’orientent vers un partenaire plus équitable, avec l’accent mis sur les affaires et le commerce, - les domaines de plus en plus importants pour les deux pays dans le contexte de mondialisation. Le commerce bilatéral a annuellement atteint un milliard de dollars et continuera d’augmenter dans le futur. En outre, la coopération bilatérale s’avère efficacement dans le commerce, l’investissement, l’éducation, la culture, le tourisme.

De nombreux groupes de renom de la Suède comme ABB, Erikson, IKEA, Volvo, Tetra Park, Electrolux…sont présents au Vietnam, créant des centaines de milliers d’emplois locaux.

Le Vietnam et la Suède ont signé des documents de coopération importants tels que l’Accord sur les principes et formalités communes pour la coopération, l’Accord de non double taxation, l’Accord d'encouragement et de protection de l’investissement, l’Accord de coopération culturelle, l’Accord de coopération dans les sciences et technologies, l’Accord de coopération dans le transport aérien…

Cette visite officielle au Vietnam de la princesse héritière de Suède, Victoria Ingrid Alice De siree, et de son mari, montre que le Vietnam prend en haute considération la promotion de ses relations d’amitié traditionnelle avec la Suède ainsi que le rôle du Royaume de Suède dans le développement de ces relations. - VNA