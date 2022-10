Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé vendredi 7 octobre à l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh Wan que le Vietnam attache toujours de l’importance aux relations entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Park Noh Wan. Photo: VNA



Le Vietnam souhaite rendre les relations bilatérales plus solides et plus substantielles, a déclaré le chef du gouvernement au diplomate sud-coréen venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Il s’est déclaré convaincu que les deux parties procédéront à l’élévation des liens à un nouveau palier à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année, conformément aux aspirations des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde.

Le Premier ministre a félicité l’ambassadeur Park Noh Wan pour avoir accompli avec brio son mandat au Vietnam et s’être vu décerner l’Ordre de l’amitié par l’État du Vietnam, appréciant ses contributions importantes et efficaces au développement des relations entre les deux pays.

Il a loué le diplomate pour ses contributions à la promotion de la coopération économique entre les deux pays, en particulier en soutenant la connexion et la coopération entre les localités vietnamiennes et les entreprises et localités sud-coréennes, et sa coordination dans l’organisation du dialogue entre le Premier ministre vietnamien et les entreprises sud-coréennes au Vietnam.

La République de Corée tient actuellement le premier rang pour les investissements directs étrangers, le deuxième pour la coopération au développement et le troisième pour la coopération commerciale avec le Vietnam. Les deux pays s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars en 2023 et à 150 milliards de dollars en 2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait savoir que malgré les incertitudes mondiales et régionales et les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19, le Vietnam a efficacement prévenu et contrôlé le Covid-19, stabilisé la macro-économie, maîtrisé l’inflation et assuré les grands équilibres de l’économie.

Cela est rendu possible grâce à la direction clairvoyante du Comité central du Parti, du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, ainsi qu’aux efforts du système politique, de la communauté des entreprises et au soutien du peuple et des amis internationaux, y compris sud-coréens, a-t-il indiqué.

Il a fait savoir que le Vietnam construit une économie indépendante, autonome et profondément intégrée au monde, et a espéré que la République de Corée soutient le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité, le développement des industries de base, la transformation énergétique, la transformation verte, la transformation numérique et le soutien en capital.

Le Vietnam créera les conditions les plus favorables dans le cadre de sa Constitution et de ses lois pour que les entreprises sud-coréennes développent des affaires et réalisent des bénéfices dans l’esprit de "bénéfice harmonisé, risques partagés", a-t-il promis.

Le chef du gouvernement a invité la République de Corée à continuer à bien se coordonner dans l’organisation de visites de haut niveau et d’échanges populaires, à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne sur son sol, à partager et à soutenir le Vietnam dans les forums internationaux, et à soutenir la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale.

L’ambassadeur Park Noh Wan a pour sa part remercié le gouvernement vietnamien d’avoir toujours attaché de l’importance et d’avoir activement promu les relations entre les deux pays. Saluant les réalisations socio-économiques du Vietnam, il s’est dit persuadé que le Vietnam se développer davantage et sera un moteur de la croissance régionale et mondiale. – VNA