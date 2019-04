Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et membre du secrétariat du Parti communiste chinois.



Pékin, 25 avril (VNA) - Le Vietnam attache de l'importance au développement de son amitié traditionnelle et de son partenariat de coopération stratégique intégral avec le Parti communiste, l’État et le peuple chinois, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Lors d’une rencontre avec Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique et membre du secrétariat du Parti communiste chinois (PCC) à Pékin le 25 avril, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a exprimé sa satisfaction devant l'évolution positive des relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le PCC, ainsi qu’entre les deux pays au cours des dernières années.Le Premier ministre vietnamien a déclaré que le PCV et le PCC mettaient en place des mécanismes de coopération efficaces et diversifiés, qui aident les deux parties à comprendre les perceptions communes atteintes par leurs hauts dirigeants.Les liens de coopération et les échanges entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l’Assemblée populaire nationale de Chine, ainsi qu'entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois, et entre les ministères et secteurs importants des deux pays comme la défense, la sécurité publique et les affaires étrangères, ont été intensifié, at-il dit.Le développement pratique de la collaboration bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du tourisme est devenu un point brillant dans les relations entre le Vietnam et la Chine, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.Il a affirmé que les échanges d’amitié et la coopération entre les localités vietnamiennes et chinoises, en particulier celles situées le long de la frontière commune, ont été continuellement renforcés.Le partage d'expériences dans la construction et le développement nationaux ainsi que dans l’édification du Parti revêt une signification importante, contribuant à renforcer l'amitié bilatérale, la coopération gagnant-gagnant ainsi que l'assistance et le soutien mutuels, a-t-il déclaré.Le Premier ministre vietnamien a félicité la Chine pour ses réalisations remarquables dans la construction du Parti et la lutte contre la corruption, et a exprimé le souhait d'échanger ses expériences avec la Chine dans ce domaine.Le dirigeant vietnamien a estimé que la Chine mettrait en œuvre avec succès les objectifs fixés par le 19ème Congrès national du PCC pour la cause de la construction et du développement nationaux.Pour sa part, M. Wang a salué la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la délégation vietnamienne au deuxième forum "la Ceinture et la Route" à Pékin, soulignant que cela montrait que le Parti et l'État vietnamiens chérissaient les relations entre le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi au succès de l'événement.Il a affirmé que le Parti et l'État chinois avaient également attaché de l'importance aux relations avec le Vietnam et accepté de travailler avec ce pays d'Asie du Sud-Est afin de maintenir des réunions de haut niveau, d'accroître la confiance politique et de promouvoir les domaines de coopération, y compris par le canal du Parti.Le responsable chinois a salué le renforcement des liens commerciaux et économiques, contribuant à développer le partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine d'une manière stable, saine et durable. -VNA