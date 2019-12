Les vice-Premiers ministres vietnamien Vuong Dinh Hue (gauche) et russe Dmitry Kozak (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Lors de la visite officielle en Russie de la présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le 10 décembre, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a eu un entretien avec le vice-Premier ministre russe Dmitry Kozak pour discuter des mesures visant à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, contribuant ainsi à promouvoir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu que la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam et la Russie s'était développée activement ces dernières années, avec le commerce bilatéral de 4,5 milliards de dollars en 2018 et 3, 77 milliards au cours des dix premiers mois de 2019, la coopération bilatérale en matière d'investissement a également été élargie avec de nombreux nouveaux projets mis en œuvre dans les deux pays. Dans le contexte où la situation économique mondiale doit être confrontée à de nombreuses fluctuations, les deux parties ont convenu de continuer à travailler ensemble pour supprimer les barrières non tarifaires, créant des conditions permettant aux marchandises des deux pays d'exporter vers leurs marchés respectifs, en particulier pour les produits agricoles et aquatiques, afin de promouvoir le potentiel et les forces des deux pays, dont les avantages que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique apporte.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a affirmé que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance à la coopération dans les domaines du pétrole et du gaz, et de l'énergie, qui sont des piliers importants du partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Le vice-Premier ministre Dmitry Kozak a affirmé que le gouvernement russe soutient toujours les entreprises russes pour continuer de renforcer la coopération avec le Vietnam, en particulier dans les domaines du pétrole et du gaz, et de l'énergie. Les deux parties ont convenu de promouvoir l'élimination des difficultés et d'améliorer l'efficacité des projets mis en œuvre au Vietnam; continuer d'élargir l’envergure des projets dans le domaine gazo-pétrolier, en particulier d'améliorer les activités des coentreprises Vietsovpetro et Rusvietpetro; soutenir les activités durables des entreprises russes au Vietnam. Dans le même temps, les deux parties ont convenu de continuer à encourager et à créer des conditions favorables pour que les entreprises gazo-pétrolières des deux pays participent à de nouveaux projets, dont des projets d'exploration et d'exploitation gazo-pétrolière.

Les deux parties ont également échangé des mesures pour mettre en œuvre des accords de haut niveau liés à un certain nombre de projets de coopération clés. Par ailleurs, les deux vice-Premiers ministres ont également échangé des vues sur la coopération entre le Vietnam et la Russie dans les domaines de l'investissement, de la finance, de la banque...

Le même jour, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a reçu les dirigeants des sociétés pétrolières et gazières Gazprom, Zarunezhneft et Power Machines Company. Lors des réunions, Vuong Dinh Hue a affirmé que le gouvernement vietnamien crée toujours des conditions favorables pour que les entreprises russes étendent leurs activités d'exploration et d'exploitation gazo-pétrolier sur le plateau continental du Vietnam et d'autres domaines, et salué la prochaine signature de l’accord de coopération stratégique pour les 10 prochaines années entre le groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam et Gazprom. -VNA