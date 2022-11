Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien considère la garantie de la sécurité alimentaire comme une tâche particulièrement importante, et surtout comme la garantie de la stabilité et du développement durable du pays, a affirmé la porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang ce jeudi 3 novembre, lors du point de presse périodique du ministère.

Le Vietnam produit annuellement entre 41 et 43 millions de tonnes de riz et 6,5 tonnes de viandes, suffisamment pour répondre à la demande domestique.

En tant que grand exportateur de produits agricoles, le Vietnam peut contribuer aux efforts communs pour faire face aux défis liés à la sécurité alimentaire. Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, durant les dix premiers mois de 2022, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles ont rapporté au Vietnam environ 82,1 milliards de dollars, soit une hausse de 10,2% en glissement annuel.

En tant que membre responsable de l’ONU et de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à partager ses expériences en matière de garantie de la sécurité alimentaire et souhaite que les pays renforcent la coopération internationale pour régler ce problème, a-t-elle souligné.

Lors du point presse, Le Thi Thu Hang a expliqué que dans le ciel de Hanoï, se déroulent certaines activités de l'armée de l'air vietnamienne pour se préparer à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition internationale de la défense du Vietnam 2022, prévue en décembre.



L'exposition, organisée par le ministère de la Défense du Vietnam, devrait avoir lieu à l'aéroport de Gia Lam, à Hanoï, du 8 au 10 décembre. Elle est organisée dans le but de créer des opportunités pour les fabricants nationaux et de principaux fournisseurs du monde d'avoir l'opportunité d'introduire les équipements, armes et techniques les plus avancés au Vietnam.



Sont prévues aussi de nombreuses activités telles que l'exposition et la démonstration de produits, la mise en relation entre les entreprises, des solutions pour des problèmes qui se posent dans le processus d'exploitation d'équipements et de véhicules de combat spécialisés et d'autres activités culturelles. -VNA