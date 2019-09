Genève (VNA) – Le Vietnam est apprécié pour son rôle en tant que président de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) en 2018-2019, a fait savoir l’ambassadeur vietnamien Duong Chi Dung à la veille de la 59e série de réunions des Assemblées des États membres de l’OMPI, du 30 septembre au 9 octobre à Genève, en Suisse.

La 58e série de réunions des assemblées de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) présidée par le Vietnam, à Genève. Photo : VNA

Assumer ce poste est l’une des mesures efficaces pour mettre en œuvre la Directive Nº25-CT/TW du secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur l’accélération et la promotion de la diplomatie multilatérale à l’horizon 2030, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).La présidence vietnamienne a eu un rôle à jouer dans le soutien de l’OMPI à de nombreux projets de coopération avec le Vietnam. En particulier, elle a aidé le Vietnam à élaborer depuis 2017 une stratégie nationale sur la propriété intellectuelle jusqu’en 2030 qui a été approuvée le 22 août dernier par le Premier ministre, a-t-il fait savoir.L’OMPI est une institution spécialisée de l’ONU qui compte 192 États membres et qui joue le rôle d’instance mondiale chargée des services, des politiques, de l’information et de la coopération en matière de propriété intellectuelle.La mission de l’OMPI consiste à promouvoir l’élaboration d’un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de la société. La mission, les organes directeurs et les procédures de l’OMPI sont énoncés dans la Convention instituant l’OMPI, qui a créé l’OMPI en 1967. – VNA