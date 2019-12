Hanoi, 25 décembre (VNA) - La politique d'exemption de visa pour les citoyens du Japon, de Corée du Sud, de Russie..., qui prend fin le 31 décembre 2019, sera prolongée de 3 ans.

L’assouplissement de la politique de visas aidera le tourisme vietnamien à se développer. Photo: Petrotimes

Selon l’Administration générale du tourisme, lors de sa réunion périodique de novembre 2019, le gouvernement a accepté de prolonger jusqu'au 31 décembre 2022 l'exemption de visa pour les citoyens de Russie, Japon, Corée du Sud, Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Biélorussie, pour un séjour n'excédant pas 15 jours à compter de la date d'entrée, quel que soit le type de passeport, le but de l'entrée.Cette politique d'exemption de visa pour les citoyens de ces pays avait été mise en œuvre pour une période de cinq ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019.Actuellement, le Vietnam prolonge également l'exemption de visa jusqu'au 30 juin 2016 pour les citoyens de cinq pays d'Europe occidentale -Royaume-Uni, Allemagne, Italie, France et Espagne, là aussi pour des séjours de 15 jours au maximum à compter de la date d'entrée, quels que soient le type de passeport et le but de l'entrée.Il s'agit d'une avancée importante dans la politique d'attraction des touristes internationaux.Selon le Département général des Statistiques, en novembre seulement, les visiteurs internationaux au Vietnam ont été plus de 1,8 million, un niveau record, portant le total sur 11 mois de 2019 à près de 16,3 millions ( 15,4%).Afin de créer une dynamique de croissance pour le tourisme, le Conseil consultatif national du tourisme a également proposé de prolonger la période de séjour de 15 jours à 30 jours pour les citoyens des 5 pays d'Europe occidentale mentionnés plus haut. En outre, l’autre proposition est d’exempter de visa les citoyens de 6 autres pays: l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse. - CPV/VNA