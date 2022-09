Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên au 11e Dialogue de Séoul sur la défense. Photo: qdnd.vn

Séoul (VNA) - Le vice-ministre de la Défense Hoang Xuân Chiên a participé au 11e Dialogue de Séoul sur la défense (SDD-11) ouvert mercredi 7 septembre à Séoul, en République de Corée, sur le thème "Comment relever les défis de sécurité complexes : renforcer la solidarité internationale".



Cette édition se déroule en présentiel du 6 au 8 septembre, avec la participation de hauts responsables de la défense venant de 54 pays, de représentants des organisations internationales.



Elle comprend trois séances plénières axées sur la coopération pour promouvoir la dénucléarisation de la péninsule coréenne, le rétablissement de la confiance dans la région et le rôle de l’armée dans la guerre hybride.



Au menu figurent également quatre sessions spéciales sur l’application des technologies pour améliorer l’environnement des opérations de maintien de la paix des Nations unies, la solution aux fausses informations, la modernisation de l’armée, l’acquisition et le fonctionnement des systèmes de défense.





Les délégués posent pour une photo de groupe lors du SDD-11. Photo: qdnd.vn



En outre, le 7e groupe de travail sur la cybersécurité a été organisé avec la participation de responsables et d’experts de la défense de 43 pays ainsi que d’organisations régionales et internationales.



En marge du dialogue, le vice-ministre Hoang Xuan Chiên a rencontré son homologue japonais Masami Oka, au cours de laquelle les deux se sont mis d’accord sur des mesures visant à promouvoir la coopération bilatérale dans la défense de manière substantielle et efficace.

A cette occasion, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên a invité les responsables du ministère japonais de la Défense à assister au premier Salon international de la défense, prévue en décembre prochain sous la présidence du ministère vietnamien de la Défense. –VNA