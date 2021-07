Hanoi (VNA) – Le ministère de la Santé a rendu jeudi 15 juillet une décision approuvant sous condition le vaccin Janssen contre le Covid-19 produit par Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence.

Janssen est le sixième vaccin approuvé à ce jour au Vietnam, après Astra Zeneca, Sputnik V, Pfizer, Vero Cell et Moderna.

Le ministère a demandé à l’Administration des produits pharmaceutiques d’autoriser l’importation du vaccin et de se conformer aux réglementations sur la gestion des importations et la qualité des vaccins importés.

Pour sa part, l’Administration des sciences, des technologies et de la formation sélectionnera et guidera les unités qualifiées pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du vaccin sur la base des conseils du conseil consultatif sur l’utilisation des vaccins et des produits biologiques.

Le Département général de médecine préventive est responsable de la vaccination utilisant le vaccin Janssen. Le ministère a également chargé l’Institut national de contrôle des vaccins et des produits biologiques d’effectuer des contrôles et de délivrer des certificats pour les lots de vaccin de Janssen avant utilisation.

Le ministère a déclaré que l’approbation était basée sur des documents concernant la sécurité, la qualité et l’efficacité du vaccin fournis le 3 juillet par Johnson & Johnson (Vietnam), ainsi que sur l’engagement de la société concernant l’exactitude des documents.

Les deux parties se coordonneront également dans la gestion des risques du vaccin lors de sa circulation au Vietnam. L’utilisation du vaccin Janssen sera menée sous la direction du ministère. – VNA