Hanoï, 20 février (VNA) - Le gouvernement vietnamien a publié une Résolution approuvant le quatrième protocole d'amendement de l’Accord global de l'investissement de l'ASEAN (ACIA) signé le 15 juillet 2020.

Photo d'illustration : VNA

Le gouvernement a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de présider et de coordonner avec les ministères et organes compétents dans la mise en œuvre du protocole. Le ministère des Affaires étrangères est chargé de mener des procédures externes en tant que sociétés.

L'ACIA a été signée le 26 février 2009 et est entrée en vigueur le 29 mars 2012 dans le but de parvenir à la construction d'une zone d'investissement libre, ouverte et transparente au sein de l'ASEAN afin d'atteindre l'objectif de création de la Communauté économique de l'ASEAN en 2015.

Il se concentre sur la libéralisation des investissements, la protection des investissements, la facilitation des investissements et la promotion des investissements.

Depuis 2012, les pays membres de l'ASEAN avaient signé quatre protocoles modifiant les accords.

Le quatrième protocole vise à promouvoir l'intégration régionale et à attirer davantage d'investisseurs étrangers.-VNA