Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue (droite) et Milovan Stankov, fondateur et directeur chargé de la technologie de la société NG Biotech. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue a reçu le 15 octobre à Hanoï Milovan Stankov, fondateur et directeur chargé de la technologie de la société NG Biotech.

Le dirigeant vietnamien s'est félicité de la coopération de NG Biotech avec des entreprises vietnamiennes pour transférer des technologies de production des kits de test du virus SARS-CoV-2. Il a estimé la coopération continue de NG Biotech avec des partenaires du Vietnam pour établir un centre de recherche et développement de solutions de prévention et de contrôle des maladies infectieuses.

Vuong Dinh Hue a félicité le fait que l'usine créé entre NG Biotech et Vingroup était prête à produire et à fournir des kits de test du virus SARS-CoV-2.

Il a souligné que le Vietnam attachait une grande importance à l'amélioration de l'environnement des investissements des entreprises, à la création de toutes les conditions favorables aux entreprises nationales et à l'attraction forte des fonds d'investissement étranger avec la priorité donnée aux secteurs de la santé et de l'éducation.



Milovan Stankov a déclaré qu'en tant que scientifique et directeur chargé de la technologie de la société NG Biotech, il souhaitait partager les connaissances scientifiques et technologiques dans les domaines de la recherche, du développement et de la distribution de produits biologiques, médicaments et équipements de test rapide, y compris les kits de test rapide SARS-CoV-2 pour aider le Vietnam à améliorer la prévention et le contrôle du COVID-19 et d'autres maladies.

Il s’est déclaré prêt à se renseigner sur les examens médicaux et les besoins de traitement du peuple vietnamien pour produire des produits médicaux appropriés. -VNA