Jakarta (VNA) - L'adhésion du Vietnam à l'ASEAN le 28 juillet 1995 a apporté un «nouveau dynamisme» au bloc, a déclaré l'ambassadrice Kamsiah Kamaruddin, cheffe de la mission permanente de la Malaisie auprès de l'ASEAN, dans une récente interview accordée aux correspondants de l'Agence vietnamienne d’Informations à Jakarta (Indonésie).

L'ambassadrice Kamsiah Kamaruddin, cheffe de la mission permanente de la Malaisie auprès de l'ASEAN. Photo : VNA

C’est désormais l’une des économies les plus dynamiques de l’ASEAN, a-t-elle ajouté, et elle a apporté une contribution significative à la croissance économique de l’Association.L'ASEAN a vu de nombreux avantages à admettre le Vietnam en tant que membre, qui a été bientôt suivi par le Myanmar, le Laos et le Cambodge. L'admission des quatre nouveaux membres a fait de l'ASEAN une entité intégrée et unifiée dans la région, a-t-elle déclaré.Concernant les difficultés et les défis auxquels l'ASEAN est actuellement confrontée, l'ambassadrice a déclaré que les membres poursuivaient leurs efforts pour contrôler la pandémie de COVID-19.Le Vietnam a fait de son mieux dans le rôle de président de l' ASEAN 2020, a-t-elle déclaré, se félicitant de ses efforts pour promouvoir les programmes de l'ASEAN en cette période difficile.Le Vietnam a prouvé son rôle de leader en promouvant la coopération entre les États membres pour répondre au COVID-19 et assurer la reprise économique, a-t-elle ajouté.L'ASEAN a mené un certain nombre de discussions en ligne, non seulement au sein du bloc, mais également avec des partenaires tels que le Japon, la Chine, la République de Corée, les États-Unis, l'Australie et la Russie sur la manière dont l'ASEAN peut aider le monde à se remettre du COVID-19, a-t-elle dit.Le Vietnam a démontré son rôle de chef de file dans les discussions avec la Chine, la République de Corée et le Japon sur une coopération prometteuse, y compris dans la recherche d'un vaccin.En tant que président de l'ASEAN 2020, le Vietnam donne toujours la priorité à la promotion des questions relatives aux femmes, aux enfants et au développement durable, en particulier la durabilité de l'environnement marin, malgré le fait que le COVID-19 fait rage dans la région et dans le monde, a déclaré la diplomate malaisienne.Le Vietnam n'épargne aucun effort pour promouvoir l'agenda et la connectivité de l'ASEAN, a-t-elle ajouté.Fondée en 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) regroupe dix pays membres: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.-VNA