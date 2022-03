Jakarta (VNA) – Le Vietnam a apporté des contributions positives au succès de la 144e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) et des réunions connexes du 20 au 24 mars à Bali, en Indonésie, a fait savoir une officielle de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam.

La 144e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP) sur le thème "Objectif zéro : mobiliser les parlements pour agir face aux changements climatiques", à Bali, en Indonésie. Photo : VNA



Organisée sur le thème "Objectif zéro : mobiliser les parlements pour agir face aux changements climatiques", cette assemblée est l’une des premières grandes manifestations à se dérouler en présentiel en Indonésie depuis le début de la pandémie de Covid-19, a indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) la membre permanente de la commission, Thai Quynh Mai Dung.

Selon elle, le Vietnam a fait cinq propositions sur le renforcement du rôle des parlements dans les questions liées aux changements climatiques lors du débat en plénière.

Les propositions se sont concentrées sur la promotion d’une mise en œuvre plus forte et plus efficace des politiques de réponse aux changements climatiques et sur l’élaboration de feuilles de route pour atteindre des émissions nettes nulles, comme convenu lors de la COP26, renforcer la coopération sur la base du principe d’équité et de partage des responsabilités mais avec distinction, selon les capacités et les conditions de chaque pays.

Le Vietnam a souligné que les parlements devraient renforcer l’élaboration des lois, surveiller et allouer des fonds pour assurer la mise en œuvre des engagements climatiques nationaux.

Il a également suggéré à l’UIP de se coordonner avec le Secrétariat de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques pour mettre en place un mécanisme de suivi, de partage d’informations, d’expériences et de bons modèles de mise en œuvre des engagements nationaux.

Lors d’un débat sur les questions d’urgence au sein de l’UIP-144, la délégation vietnamienne a souligné que tous les conflits internationaux doivent être réglés par des mesures pacifiques dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies ainsi que de la souveraineté, de l’égalité et de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et le non-recours ou la menace de recours à la force.

La membre permanente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Thai Quynh Mai Dung. Photo : VNA

En particulier, dans le contexte où Tuvalu n’a pas pu assumer la présidence du groupe géopolitique Asie-Pacifique (APG) en raison de la pandémie de Covid-19, sur la base de la proposition du Secrétariat de l’UIP et de l’approbation du président de l’Assemblée nationale du Vienam, le Vietnam a présidé avec succès la réunion de l’APG, contribuant au renforcement de la solidarité et de la coopération parlementaire au sein de l’APG.

Dans le cadre de l’UIP-144, le chef de la délégation vietnamienne et président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hai Hà, a rencontré le président et le secrétaire général de l’UIP ; a participé à une réunion tripartite avec ses homologues lao et cambodgien sur les activités visant à renforcer la coopération parlementaire entre les trois pays.

Il a également eu des entretiens bilatéraux avec les chefs des délégations de la République de Corée, de la Chine, de la Thaïlande et de l’Indonésie pour renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales, discuter des questions de reprise durable post-pandémie et des solutions pour répondre aux changements climatiques.

Thai Quynh Mai Dung a souligné que la participation active de la délégation vietnamienne à l’UIP-144 a transmis trois messages importants, affirmant les efforts conjoints de l’Assemblée nationale et du gouvernement du Vietnam dans la mise en œuvre des objectifs d’adaptation aux changements climatiques et de développement durable à l’avenir, l’importance de la diplomatie parlementaire pour la paix et la sécurité mondiales, et la participation active des jeunes et députées vietnamiennes aux activités de l’UIP. – VNA