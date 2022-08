Hanoi (VNA) - Des classements et évaluations de la compétitivité pour l’industrie de la logistique et ses entreprises seront conçus pour en faire un secteur de services à haute valeur ajoutée, selon le président de l’Association nationale des entreprises de logistique (VLA) Lê Duy Hiêp.

Centre logistique du port de Cân Tho. Photo: VNA

L’un d’entre eux est l’indice de compétitivité logistique (LCI), un outil récemment lancé pour mesurer le niveau de croissance, la qualité et l’infrastructure de la logistique et évaluer les politiques des administrations provinciales pour développer l’industrie de la logistique.Le LCI fournira un classement pour chaque unité et chaque administration locale et montrera où elles doivent s’améliorer, donnant aux décideurs un aperçu indispensable du secteur, a indiqué Lê Thanh Ha, du département juridique de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI).