Des personnels de la Mission de vérification de l’ONU en Colombie. Photo: ONU



New York (VNA) - L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a reconnu les efforts des partis politiques dans les prépatifs pour les élections prévues en 2022 en Colombie, exhortant l’ONU et la communauté internationale à soutenir le gouvernement colombien et à promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans ce pays d’Amérique du Sud.

S’exprimant lors d’une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Colombie et des activités de la Mission de vérification de l’ONU dans ce pays, qui s’est tenue le 21 avril à New York, l’ambassadeur Dang Dinh Quy a salué les progrès accomplis par la Colombie dans les domaines soci-économique et politique, notamment dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Le diplomate vietnamien a apprécié les engagements du gouvernement colombien en faveur de la mise en œuvre du processus de réintégration, dont la protection des anciens combattants.

Il a exhorté toutes parties colombiennes à poursuivre leur dialogue dans l’esprit constructif pour les régler les défis et les différends dans le processus de paix, notamment via les mécanismes établis conformément à l’Accord final de paix.

Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU et chef de la Mission de vérification de l’ONU en Colombie, a apprécié les progrès sur le plan politique, sécuritaire et économique en Colombie depuis la signature de l'Accord final de paix.

Il s’est aussi alarmé de la violence persistante qui vise les anciens combattants et les leaders sociaux, tout en exhortant le gouvernement colombien à continuer de promouvoir le processus politique et de protéger les groupes vulnérables, notamment des femmes et et des enfants vivant dans les régions affectées par les conflits.

Les pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont réaffirmé le soutien des activités de la Mission de vérification de l’ONU dans ce pays et du gouvernement colombien dans le processus de de paix et de réconciliation nationale. -VNA