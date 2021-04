Photo: ECFR



New York (VNA) - Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mercredi une réunion pour discuter de la situation au Sahara occidental lors de ces derniers temps.

Les rapporteurs ont estimé que le Sahara occidental avait continué à témoigner d'activités hostiles, ne respectant pas le cessez-le-feu de 1991 et l'Accord militaire n°1 entre les parties.

Partageant les évaluations sur l'instabilité au Sahara occidental, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue, à éviter d'aggraver les tensions et à reprendre les négociations avec le rôle intermédiaire de l'ONU.

Il a déclaré que, dans le contexte de COVID-19, la priorité devrait être donnée à la mise en œuvre sans encombre des activités humanitaires. Selon lui, il est nécessaire de nommer rapidement un Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental pour continuer à mettre en œuvre les résultats des négociations obtenus en 2019.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy a réitéré le soutien du Vietnam à un règlement de la question du Sahara occidental par des négociations pacifiques entre les parties directement impliquées, sur la base du droit international et des résolutions cohérentes du Conseil de sécurité.

Il a souligné la nécessité de trouver une solution juste, durable et acceptable pour les parties, qui garantisse l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, pour la paix, la coopération et le développement dans la région. -VNA