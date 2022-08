Photo : VNA



Bangkok (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Doan Van Viet, a appelé les ministres et chefs des délégations de l'APEC à renforcer les échanges et le soutien à la politique d’ouverture du tourisme international, lors de la 11e réunion des ministres du Tourisme de l’APEC, tenue le 19 août à Bangkok, Thaïlande.

Dans son discours, le vice-ministre vietnamien a appelé les économies membres de l'APEC à intensifier la coopération, à échanger et à partager en temps opportun et avec précision les nouvelles réglementations sur entrée et sortie et la gestion sûre des visiteurs ; à encourager les politiques flexibles pour les utilisateurs de services ; à se soutenir dans la promotion de la politique d'ouverture du tourisme international et à encourager le déplacement des citoyens dans les économies qui ouvrent leurs frontières au tourisme.

Doan Van Viet a déclaré que le Vietnam ouvrait entièrement le tourisme international depuis le 15 mars de cette année et que le gouvernement vietnamien avait publié de nombreuses politiques pour soutenir la reprise du tourisme. Les compagnies aériennes rétablissent activement les lignes internationales, ouvrant même de nouvelles lignes reliant le Vietnam aux États-Unis et à l'Inde.



Actuellement, l'industrie touristique vietnamienne met en œuvre la campagne "Vivre pleinement au Vietnam" pour attirer les touristes étrangers dans le but d'accueillir 5 millions de visiteurs internationaux en 2022.



Dans le cadre de la réunion, les participants ont également partagé des stratégies clés qui peuvent être appliquées pour promouvoir la reprise du tourisme après la pandémie de COVID-19. Ils ont discuté des moyens de coopération entre les économies membres de l'APEC pour soutenir la reprise, et du rôle du tourisme dans l'amélioration du bien-être et de la vie des populations des économies membres.

La réunion devrait adopter les "Recommandations politiques de l'APEC pour le tourisme futur : le tourisme renouvelable" et la déclaration de la réunion des ministres du Tourisme de l’APEC. - VNA