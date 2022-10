Photo: VNA

New York (VNA) - Le Vietnam appelle la communauté internationale à assurer un soutien financier aux activités de développement de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

C’est ce qu’a déclaré la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors d’une réunion de la Commission de l'économie et de la finance de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU, tenue le 14 octobre.





Elle a tenu en haute estime le rôle important du système de développement dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et le règlement des défis mondiaux.

La représentante du Vietnam a souligné que pour renforcer les activités de développement, il était nécessaire de fournir un budget adéquat et stable, assurant un équilibre entre le budget ordinaire et le budget mobilisé.

En outre, il faut renforcer les relations de partenariat avec les institutions financières, les partenaires au développement et le secteur privé pour mettre en œuvre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les partenaires de développement doivent augmenter leurs contributions au budget ordinaire pour s'assurer que les activités de développement de l’ONU sont neutres, volontaires, universelles et multilatérales, a-t-elle ajouté.

La diplomate vietnamienne a exprimé son soutien au processus de réforme du système de développement de l’ONU pour accroître l'efficacité et la cohérence, mieux soutenir les efforts nationaux et répondre aux besoins, aux priorités et aux stratégies de chaque pays.

Dans le même temps, le représentant du Vietnam a partagé l'évaluation du Secrétaire général de l'ONU selon laquelle les agences onusiens doivent également renforcer leurs compétences, leur expertise et leur institution pour mieux accompagner les pays dans la transition énergétique, la transformation numérique, la réduction de la pauvreté, la promotion de la protection sociale, l'éducation, l'assurance santé, l'action pour la réponse au changement climatique.

La coopération au niveau régional doit également être renforcée afin d'optimiser l'expertise pour soutenir les coordonnateurs et les agences onusiens au niveau national, a-t-elle partagé.-VNA