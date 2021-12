Les forces armées sont aux prises avec des dizaines de groupes armés dans l'est troublé de la RDC. Photo: AFP

New York (VNA) - Le Vietnam a appelé à une aide humanitaire accrue accordée à la République démocratique du Congo (RDC), lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) tenue le 6 décembre sur la situation dans ce pays africain.

L'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d’affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a estimé que la paix et la stabilité continueront d’échapper aux populations des régions touchées si les causes sous-jacentes de l’instabilité et de la violence ne sont pas pleinement traitées. De nouvelles stratégies sont nécessaires pour assurer la protection des civils, restaurer l'autorité de l’État, lutter contre les activités illégales liées aux ressources naturelles, promouvoir la réconciliation entre les communautés et lutter contre les discours de haine. La coopération régionale est la clef pour relever les défis de sécurité communs et promouvoir le développement socio-économique de la population, a –t-il poursuivi.

Le Vietnam soutient pleinement les efforts du gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRC-S) et d’autres projets de réforme du secteur de la sécurité, a-t-il affirmé.

Le diplomate vietnamien a également déclaré que le rôle de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) dans l’assistance à la population de la RDC demeure crucial. Pour cette raison, la délégation soutient fermement la poursuite de la présence de la Mission sur le terrain. -VNA