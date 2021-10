Le Vietnam respecte et met en œuvre pleinement ses obligations en vertu des conventions internationales. Photo : VNA

New York (VNA) - La Sixième Commission traitant des questions juridiques de la 76e Assemblée générale des Nations Unies a tenu le 12 octobre une séance plénière sur le thème de l'État de droit aux niveaux national et international, avec la participation d'une centaine de pays membres et observateurs.

A cette occasion, le Vietnam a appelé les pays à respecter le principe du règlement pacifique des différends internationaux. L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU a souligné le rôle important de l'État de droit aux niveaux national et international dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, dans le développement socio-économique et la garantie des droits de l'homme.

L'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU. Photo: VNA

L'ambassadeur Dang Dinh Quy s'est déclaré préoccupé par les récentes évolutions compliquées en Mer Orientale. Selon lui, les actions récentes en Mer Orientale ont réduit la confiance entre les pays, accru les tensions et affecté la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Toutes les parties concernées doivent respecter le droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), accélérer l'instauration de la confiance, faire preuve de retenue les actes unilatéraux, s'abstenir d'actions unilatérales susceptibles de provoquer des tensions en mer, régler de manière pacifique les différends conformément à la Charte de l'ONU, au droit international dont la CNUDM, en respectant pleinement les processus juridiques et politiques et en se conformant aux dispositions de la CNUDM dans la détermination des revendications maritimes.

L'ASEAN s'efforce de mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et d'achever prochainement les négociations sur un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, efficient, conforme au droit international et à la CNUDM. Le Vietnam, de concert avec les pays de l'ASEAN s'efforce de construire une Asie du Sud-Est pacifique, stable et prospère, a-t-il souligné. -VNA