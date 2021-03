Hanoi, 11 mars (VNA) - Le Vietnam a appelé les parties impliquées au Myanmar à agir avec la plus grande retenue et à organiser un dialogue vers une solution satisfaisante conformément à la Constitution, aux lois et à la volonté du peuple, afin de faciliter le développement de processus démocratique dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Photo : VNA



C'est ce qu'a déclaré le représentant du Vietnam lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU), tenue la 10 mars pour discuter et approuver la Déclaration du président de cette organisation sur la situation au Myanmar.



Lors de la réunion, le représentant vietnamien a souligné la nécessité de mettre immédiatement fin à la violence, de stabiliser la situation et d'assurer la sécurité des civils au Myanmar, tout en soulignant les efforts de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) pour promouvoir le dialogue et rechercher des solutions à ce problème.



L'ASEAN est prête à aider d’une façon volontaire le Myanmar, conformément aux buts et principes de la Charte de l'ASEAN, a déclaré le représentant vietnamien.



Dans sa Déclaration de président, le Conseil de sécurité exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à la situation que connaît le Myanmar depuis la déclaration de l’état d’urgence par l’armée, le 1er février.



Le Conseil maintient son soutien à la transition démocratique au Myanmar et souligne la nécessité de préserver les institutions et les processus démocratiques, de s’abstenir de toute violence, de respecter pleinement les droits humains et les libertés fondamentales et de faire prévaloir l’état de droit. Il encourage la poursuite d’un dialogue constructif et de la réconciliation, conformément à la volonté et aux intérêts du peuple du Myanmar.

Le Conseil réaffirme son soutien sans faille aux organisations régionales, en particulier l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui se dit prête à aider le Myanmar activement et de manière pacifique et constructive.

Il salue les efforts constants qu’elle déploie pour dialoguer avec toutes les parties intéressées au Myanmar. Il se félicite de la tenue récente d’une réunion informelle des ministres de l’ASEAN, le 2 mars, et accueille avec satisfaction les déclarations faites le même jour ainsi que le 1er février, dans lesquelles le Président de l’ASEAN a rappelé les buts et principes de la Charte de cette organisation, notamment les principes de démocratie, de respect de l’état de droit, de bonne gouvernance, de protection des droits humains et de respect des libertés fondamentales, et demandé à toutes les parties de faire preuve de la plus grande retenue et de rechercher une solution pacifique par un dialogue constructif et une réconciliation pragmatique dans l’intérêt de la population et de ses moyens de subsistance.

Le Conseil réaffirme son appui aux bons offices de l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar et invite celle-ci à maintenir la communication et à continuer de s’efforcer d’avoir des échanges nourris avec l’ensemble des parties intéressées au Myanmar, où il l’engage à se rendre dès que possible. - VNA