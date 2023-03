L'ambassadeur Nguyen Van Thao, également chef de la délégation du Vietnam auprès de l'UE, prend la parole. Photo: VNA L'ambassadeur Nguyen Van Thao, également chef de la délégation du Vietnam auprès de l'UE, prend la parole. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager son expérience et à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays membres de l'ASEAN pour continuer à promouvoir le partenariat stratégique ASEAN-UE, a déclaré un diplomate vietnamien.L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyen Van Thao, qui est également chef de la délégation du Vietnam auprès de l'UE, a fait cette déclaration lors d'un atelier sur les relations entre l'ASEAN et l'UE au cours des quatre dernières décennies, le 21 mars à Bruxelles.M. Thao a souligné le grand potentiel des deux parties pour intensifier davantage la coopération commerciale, qui, selon lui, est un moteur des relations ASEAN-UE.Selon le diplomate, les deux parties sont désormais les troisièmes partenaires commerciaux l'une de l'autre. Ils ont une complémentarité mutuelle dans les principaux produits d'exportation et, en même temps, ont les besoins et les politiques nécessaires pour diversifier les chaînes d'approvisionnement. L'UE est également le deuxième investisseur étranger dans l'ASEAN avec plus de 380 milliards d'euros investis dans l'ASEAN en 2021.Il a proposé que les deux parties mettent en place un accord de libre-échange (ALE) sur la base des ALE bilatéraux que l'UE a signés avec les pays membres de l'ASEAN, dont le Vietnam.Le diplomate a appelé l'UE à accroître son soutien à l'ASEAN et à promouvoir la connectivité avec le bloc, en soutenant la mise en œuvre du plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN et du programme Global Gateway de l'UE.Des efforts doivent être déployés par les deux parties, et le dialogue doit être intensifié pour réduire l'écart et renforcer la compréhension et le respect de la culture de l'autre, a déclaré M. Thao.La vice-présidente du Parlement européen (PE), Heidi Hautala, a déclaré que l'ASEAN et l'UE jouissaient d'un partenariat égal dans lequel le commerce est le principal moteur.Hautala a souligné la nécessité de mettre en œuvre efficacement les résultats du sommet commémoratif UE-ASEAN et du plan d'action UE-ASEAN 2023-2027.L'UE est disposée à coopérer avec l'ASEAN pour des avantages mutuels, vers l'objectif du développement durable, a-t-elle déclaré.Jan Zahradil, vice-président de la Commission du commerce international du PE, a salué l'idée d'un conseil parlementaire UE-ASEAN, affirmant que l'objectif à long terme des ALE entre régions ne devrait pas être abandonné.Les participants ont déclaré qu'il y avait beaucoup de potentiel inexploité dans les relations ASEAN-UE, de sorte que les deux parties devraient encourager davantage la coopération pour apporter des avantages à leurs peuples.Organisé conjointement par le Comité de Bruxelles de l'ASEAN, le PE et l'EIAS, l'événement a vu la participation de 200 délégués du PE, du Service européen pour l'action extérieure, de la Commission européenne, d'ambassades, d'universités, d’instituts de recherche et d’entreprises bruxelloises. -VNA