Débat ouvert du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Moyen-Orient . Photo: VNA

New York (VNA) – Il est nécessaire de cesser les activités de colonisation illégale en Cisjordanie, les démolitions de maisons des Palestiniens et de respecter l’importance historique et le statu quo des lieux saints de Jérusalem, a déclaré l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission vietnamienne auprès de l’ONU.

S’exprimant lors d’un débat ouvert du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris les questions palestiniennes, qui s’est tenu le 28 juillet à New York, l’ambassadeur Dang Dinh Quy s’est déclaré inquiet par la poursuite des violences dans le Territoire palestinien occupé, en particulier en Cisjordanie. Dans ce contexte, il a exhorté Israël à s’abstenir de recourir à une force excessive, en particulier à des balles réelles contre des civils.

Il a également appelé à la fin des actes de provocation qui ne font qu’aggraver les divisions entre Israéliens et Palestiniens, soulignant que les enfants ont le plus souffert de ces décennies de violence sans fin.

Après les efforts qui ont permis de parvenir à un cessez-le-feu, il a jugé impératif de maintenir un niveau d’attention similaire pour les mesures à long terme. Il s’est ainsi félicité des récents signaux positifs ouvrant la voie au dialogue et a exhorté les dirigeants de toutes les parties concernées à agir d’urgence pour revitaliser le processus de paix.

Saluant les initiatives qui tendent vers un règlement juste, global et durable, il a indiqué que le Vietnam continue de soutenir la solution des deux États.

Il a appelé les autorités compétentes et la communauté internationale à redoubler d’efforts pour mettre fin à la violence, faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire et contribuer à la reconstruction pour soulager le sort du peuple palestinien.

Le Vietnam apprécie hautement le rôle des agences onusiennes dans les activités humanitaires et les travaux de reconstruction, et appelle les autres pays et organisations internationales à continuer de renforcer les activités d'aide pour venir en aide aux Palestiniens dans les conditions difficiles actuelles.

Lynn Hastings, coordonnatrice spéciale adjointe pour le processus de paix au Moyen-Orient, a appelé Israel à cesser les activités de colonisation en Cisjordanie et les démolitions de maisons des Palestiniens. -VNA