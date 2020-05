Hanoi (VNA) – Le Vietnam a exprimé mercredi 6 mai lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU via visioconférence son souhait que la Bosnie-Herzégovine promeuve la réconciliation nationale et le dialogue entre les groupes ethniques en soulignant le rôle de la jeunesse.

Les pays membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont apprécié la nomination du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine. Source : baoquocte.vn

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam à l’ONU, a souhaité que le pays poursuive ses efforts pour mettre en œuvre l’Etat de droit et les réformes administratives, impulse son développement économique et son intégration internationale.Il a également exhorté la Bosnie-Herzégovine à exécuter sérieusement l’Accord de Dayton sur la base de la garantie des droits et de l’égalité de tous les groupes ethniques, et du respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.L’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, également connu sous le nom d’Accord de Dayton, a mis fin au conflit tragique en Bosnie-Herzégovine. Signé en 1995, il reste tout aussi important aujourd’hui en tant que tremplin pour la paix et la sécurité.Dans son rapport présenté au Conseil de sécurité, le haut-représentant pour la Bosnie-Herzégovine, Valentin Inzko, a déclaré que la situation de la pandémie du nouveau coronavirus semblait relativement maîtrisée mais certains hommes politiques ont recommencé à tenir des discours qui sèment la discorde.Plus d’un an après les élections générales de 2018, la Bosnie-Herzégovine a nommé son nouveau Conseil des ministres et a avancé une feuille de route comportant 14 priorités pour accélérer l’adhésion du pays à l’Union européenne.Le haut-représentant a invité les dirigeants politiques de la Bosnie-Herzégovine à se montrer à la hauteur des défis qui les attendent et à considérer l’occasion du 25e anniversaire de l’Accord de Dayton, cette année, comme une incitation à y parvenir.Saluant les efforts de la Bosnie-Herzégovine dans la lutte contre la pandémie et la nomination du Conseil des ministres, le Conseil de sécurité a invité le pays à former rapidement le nouveau gouvernement de la Fédération et les gouvernements cantonaux, et à organiser les élections locales en octobre prochain. – VNA