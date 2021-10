La police israélienne recherche des prisonniers palestiniens qui se sont évadés de la prison de Nau'ra, le 7 septembre 2021. Photo : Xinhua/VNA

New York (VNA) - Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu le 19 octobre un débat ouvert sur la situation au Moyen-Orient, dont la question palestinienne. A cette occasion, le Vietnam a appelé Israël et la Palestine à faire preuve de retenue pour ouvrir la voie à la reprise du processus de paix.

Prenant la parole lors du débat, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU s'est dit préoccupé par la poursuite de la violence, faisant de nombreuses victimes parmi les Palestiniens, en particulier les enfants. L'ambassadeur a appelé Israël à cesser d'utiliser une force excessive contre les civils et à mener des enquêtes objectives et rapides sur toutes les attaques violentes contre les Palestiniens.

Le chef de la délégation vietnamienne s'est déclaré préoccupé par les informations récentes selon lesquelles des projets de colonisation continuent d'être mis en œuvre en Cisjordanie, dont à Jérusalem-Est, affirmant que ces activités sont illégales au regard du droit international et compromettent les perspectives d'une solution à deux États.

L'ambassadeur du Vietnam s'est félicité des récents dialogues et contacts entre les hauts responsables du gouvernement israélien et de l'Autorité palestinienne, évaluant cela comme une étape positive pour renforcer la coopération dans de nombreux domaines entre les deux pays, contribuant à promouvoir la confiance entre les parties et ouvrant la voie aux négociations et dialogues. Le Vietnam salue également les efforts de la communauté internationale pour créer un environnement favorable à ces activités de coopération.

Dang Dinh Quy a appelé les parties concernées à créer des conditions plus favorables aux activités humanitaires et à la reconstruction de la bande de Gaza ; à assouplir des restrictions sur la circulation des biens commerciaux, humanitaires et de construction à destination et en provenance de la bande de Gaza, pour s'orienter vers la levée complète du blocus du territoire. En outre, il a réitéré sa position de soutien à la juste lutte du peuple palestinien et à la solution à deux États. -VNA