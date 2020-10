Photo d'illustration: Brittanica



New York (VNA) - Le Conseil de sécurité de l'ONU a ouvert jeudi un débat en ligne sur "les femmes, la paix et la sécurité", sous l'égide de la Russie, président alternatif du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre.

Dans son allocution, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a souligné que la pandémie aurait un effet disproportionné sur les femmes et les filles. Selon lui, les femmes jouent un rôle clef dans l'intervention face à la pandémie. Les gouvernements et les organisations doivent considérer l'égalité des sexes comme une mesure importante pour instaurer la confiance et la cohésion sociale, a-t-il ajouté.

Les pays membres du Conseil de sécurité ont tous souligné la signification importante de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, adoptée il y a 20 ans. Ils ont convenu d'éliminer les obstacles à l'égard des femmes concernant la paix et la sécurité, et ont appelé à renforcer le soutien financier pour les femmes et les filles dans les pays touchés par les conflits.

Pour sa part, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a exhorté tous les États à appuyer, dans ce contexte de pandémie, l'appel du Secrétaire général António Guterres pour un cessez-le-feu mondial afin de ramener l'espoir auprès des plus vulnérables, dont les femmes et les filles.

Il a souligné la nécessité de prévenir les conflits et de remédier à leurs causes profondes. Il a ensuite appelé de ses vœux une action robuste afin d'aboutir à un changement radical dans la participation des femmes aux processus de paix. Les femmes doivent être impliquées sur un pied d'égalité à toutes les étapes des processus politiques.

Dang Dinh Quy a appelé la communauté internationale des donateurs à continuer de fournir un minimum de 15% de l'aide publique au développement aux pays en proie à un conflit en vue de promouvoir l'égalité entre les genres. Enfin, il a rappelé que les femmes vietnamiennes s’étaient battues pour la liberté et l'indépendance du Vietnam, avant de jouer un rôle essentiel dans le relèvement et le développement du pays. -VNA