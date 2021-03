La réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Yémen, le 16 mars.



New York (VNA) - Le Vietnam a appelé les parties concernées à faire preuve de retenue et à créer un environnement favorable au processus politique au Yémen, ainsi qu'à la paix et à la stabilité de la région, lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU le 16 mars.

L'ambassadeur Pham Hai Anh, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, s'est dit extrêmement préoccupé par l'escalade militaire au Yémen, notamment dans les provinces de Marib et de Taiz. Il a appelé les parties concernées à mettre en œuvre l'appel du secrétaire général de l'ONU au cessez-le-feu, à mettre fin aux conflits et à reprendre les négociations sur un cessez-le-feu à l'échelle nationale.

Le diplomate vietnamien a exhorté la communauté internationale à continuer d'aider le Yémen et les autres parties concernées à se conformer au droit international humanitaire, à intensifier la protection des femmes et des enfants, et à promouvoir la mise en œuvre des Accords de Stockholm et de Riyad avec le rôle intermédiaire de l'ONU.

Plus de 20 millions de personnes au total ont besoin d'assistance, dont 5 millions qui pourraient être exposées directement à la famine qui affecte déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Le secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des affaires humanitaires (OCHA), Mark Lowcock, a regretté que la conférence des bailleurs de fonds organisée le 1er mars par le Secrétaire général, la Suède et la Suisse n’ait récolté que 1,7 milliard de dollars, soit moins de la moitié de ce qui est jugé nécessaire par les agences humanitaires pour venir en aide aux Yéménites dans le besoin cette année.