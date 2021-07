Hanoi (VNA) – Le Vietnam a appelé jeudi 22 juillet lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies à agir d’urgence pour empêcher l’effondrement du Liban confronté à une crise d’une ampleur inconnue dans son histoire contemporaine.

Une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. Photo : VNA

La cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, Nguyên Phuong Tra, a déclaré que les parties au Liban devraient agir d’urgence pour former un gouvernement, empêchant le Liban de sombrer dans le chaos sécuritaire après le précipice économique.La représentante du Vietnam a dit sa préoccupation face aux violations et à l’absence de progrès dans la mise en œuvre de la résolution 1701 (2006) du Conseil de sécurité appelant à une cessation totale des hostilités entre le Hezbollah et Israël, demandant au gouvernement libanais de déployer son armée dans tout le Sud et renforçant le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), dont les effectifs seront accrus et le mandat musclé.Concernant le rôle de la FINUL, le Vietnam a affirmé son soutien aux activités de la mission et s’est déclaré prêt à discuter au Conseil de sécurité pour proroger son mandat dans les temps à venir.La FINUL a été mise en place en 1978 à la suite d’une escalade de la violence le long de la frontière entre Israël et le Liban. Sa mission est d’appuyer l’armée libanaise pour former une zone tampon entre les deux pays.Son mandat a été renouvelé à deux reprises en 1982 et 2006 à la suite des conflits israélo-palestiniens pour prévenir de nouvelles hostilités entre les forces dans la région. En août 2020, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2539 par laquelle il a prorogé le mandat de la FINUL jusqu’au 31 août 2021. – VNA