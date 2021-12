Le Vietnam est devenu la quatrième économie de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 35 ans de mise en œuvre du Doi Moi (Renouveau), le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations importantes, notamment dans les affaires extérieures.

Veeramalla Anjaiah, journaliste principal du Jakarta Post et chercheur senior au Centre d'études de l'Asie du Sud-Est (CSEAS) de l'Indonésie, a apprécié la politique extérieure flexible et efficace du Vietnam, favorisant ses relations diplomatiques et son intégration à l'économie mondiale.

Il a également salué ses efforts pour devenir un partenaire fiable, un membre proactif et responsable de la communauté internationale, rappelant que le Vietnam, autrefois isolé, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2019 avec le plus grand nombre de voix, 192 sur 193, pour le mandat 2020-2021. Ce sont de grandes réalisations de la diplomatie vietnamienne, a-t-il souligné.

De son côté, le prof associé et docteur Faisal Ahmed, à l’École supérieure de gestion FORE à New Delhi, a estimé que le Vietnam avait fait de progrès remarquables depuis la mise en œuvre du Renouveau, contribuant à l'amélioration de sa position commerciale internationale et de sa compétitivité.

Le professeur et docteur Pierre Journoud, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 (France), a quant à lui fortement apprécié la politique d'ouverture, d'approfondissement de l'intégration internationale ainsi que la politique de multilatéralisation du Vietnam.

Les engagements du Vietnam à l'ONU ou sa participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix en Afrique ont enrichi ses expériences et renforcé sa réputation et son statut sur la scène internationale, a-t-il ajouté. -VNA