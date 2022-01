Port de Cat Lai à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - En janvier, la valeur d’import-export du Vietnam s’est établie à 58,5 milliards de dollars, soit une baisse de 11,7% sur un mois, a annoncé samedi 29 janvier à Hanoi l’Office général des statistiques.

La valeur des exportations vietnamiennes a atteint 29 milliards de dollars et des importations 29,5 milliards. Le pays a donc réalisé un excédent de 500 millions de dollars en un mois.

Avec 9 milliards de dollars, les Etats-Unis sont le débouché principal du Vietnam.

Les appareils mécaniques et leurs pièces détachées, les produits agricoles et aquatiques sont parmi les produits les plus exportés du pays. -VNA