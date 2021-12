Photo d'illustration : VNA

Au cours de la période, les exportations ont augmenté de 17,5% en glissement annuel pour atteindre 299,7 milliards de dollars, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.Un représentant du ministère a déclaré que les exportations bénéficient d'avantages grâce aux accords de libre-échange et à la hausse de la demande d'achat en fin d'année.Les États-Unis sont restés le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires de près de 85 milliards de dollars, soit 28,3% du total, suivis de la Chine avec quelque 50,5 milliards de dollars.La fabrication et la transformation ont représenté 86% de la valeur des exportations, la reprise des entreprises du Sud après trois mois de suspension stimulant la reprise de l'industrie.Les exportations de textiles et de vêtements ont augmenté de 7% pour atteindre près de 29 milliards de dollars.Les exportations de fer et d'acier ont dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois pour atteindre 10,8 milliards de dollars, en hausse de près de 130% en glissement annuel.L'agriculture et la foresterie ont vu leurs exportations augmenter de 11,4% en glissement annuel pour atteindre près de 25,2 milliards de dollars.En novembre, les exportations vietnamiennes ont atteint environ 30 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,5% en glissement annuel. Le pays a dégagé un excédent commercial de 100 millions de dollars au cours du mois.Pendant ce temps, les importations totales ont augmenté de 27,5% pour atteindre plus de 299,4 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois.La Chine était le plus important importateur avec plus de 98,5 milliards de dollars, en hausse de 32% par rapport à la même période l'année dernière et représentant près de 33% du total. Elle est suivie par la République de Corée avec près de 50,3 milliards de dollars, en hausse de 20,3%.- VNA