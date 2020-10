Vers 15h00 du 25 octobre, Margrethe Maersk, un des plus grands porte-conteneurs du monde a jeté l’ancre dans le port international de Cai Mep. Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau (VNA) –Vers 15h00 du 25 octobre, Margrethe Maersk, un des plus grands porte-conteneurs du monde a jeté l’ancre dans le port international de Cai Mep (CMIT), une joint-venture entre Vinalines, le port de Saigon et APM Terminals dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Ce porte-conteneurs fait 18.300 TEUs, près de 400m de long, 59m de large.

Le fait que Margrethe Maersk a mouillé dans le port international de Cai Mep, a fait entrer le CMIT dans la liste d’une vingtaine de ports dans le monde capables d’accueillir de tels navires. Cet événement a marqué une percée dans l’acquisition par le CMIT du statut de port de transit international et le Vietnam, à partir de ce moment, inscrit désormais son nom sur la carte maritime mondiale.

Selon le représentant de VIMC, le fait que le port CMIT soit capable d’accueillir de tels navires est très significatif notamment dans le contexte où le pays a déjà signé des accords de libre-échange comme l'Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP).

Les marchandises d’import-export du Vietnam seront rangées sur les navires de grand tonnage pour les transporter directement vers les grands marchés tels que l’Europe, les Etats-Unis sans transit via les ports intermédiaires de Singapour et de Malaisie, permettant au Vietnam d'économiser des frais de logistique, d'augmenter sa compétitivité, et de réduire le temps de transport.

Le port international en eau profonde de Cai Mep CMIT, construit sur une superficie de 48 ha pour un coût total de 250 millions de dollars, peut recevoir des porte-conteneurs d'un tirant d'eau de 14 m.

Le port international de Cai Mep (CMIT) est situé dans le district de Tân Thành, province de Bà Ria-Vung Tàu (au Sud). -VNA