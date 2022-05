La délégation vietnamienne à l’ADSOM et à l’ADSOM+ au Cambodge. Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Vietnam accueillera en septembre prochain une réunion annuelle du réseau des centres de maintien de la paix de l’ASEAN (APCN), a annoncé le vice-ministre vietnamien de la Défense Hoàng Xuân Chiên.

Le responsable dirige une délégation vietnamienne à la réunion des hauts officiels de la Défense de l’ASEAN (ADSOM) et à la réunion des hauts officiels de la Défense de l’ASEAN Plus (ADSOM +) du 17 au 18 mai à Phnom Penh.

Prenant la parole lors de cet événement, le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a déclaré que l’organisation de l’ADSOM et de l’ADSOM+ permet aux pays participants d’avoir une chance de partager des idées sur des questions d’intérêt mutuel.

Le Vietnam élabore actuellement un document guidant la mise en œuvre du placement du drapeau de l’ASEAN à côté du drapeau national dans les unités militaires des États membres de l’ASEAN participant aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a-t-il fait savoir, ajoutant que l’initiative avait été approuvée par la 14e ADMM tenue en décembre 2020.

Il a indiqué souhaiter que la déclaration conjointe de l’ADMM serait adoptée à l’unanimité par tous les pays lors de la prochaine réunion tenue en personne.

Selon le chef de la délégation vietnamienne, la déclaration reflète la solidarité et l’unité entre les pays de l’ASEAN dans le traitement des affaires régionales et mondiales pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement.

Lors de la réunion, les délégués ont entendu les résultats du groupe de travail ADSOM et de la 16e réunion annuelle du réseau des institutions de défense et de sécurité de l’ASEAN; et a discuté de la coopération actuelle du bloc régional et envisagé de nouvelles initiatives pour l’ADMM.

Les délégations ont discuté et convenu des documents à soumettre à l’ADMM et à l’ADMM+ pour approbation en 2022, y compris de nouvelles initiatives, la déclaration de vision de Phnom Penh sur le rôle des agences de défense dans les pays de l’ASEAN à l’appui de la relance post-Covid-19 ; et les déclarations conjointes de l’ADMM et de l’ADMM+.

Les activités de coopération avec les pays partenaires du dialogue, ainsi que les préparatifs de l’ADSOM+, de l’ADMM, de l’ADMM+ et de la conférence restreinte des ministres de la Défense de l’ASEAN, ont également été discutés lors de l’événement. – VNA