d Conférence de presse pour présenter la conférence-exposition 2023 de l'Organisation mondiale des douanes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La conférence-exposition 2023 de l' Organisation mondiale des douanes (OMD), le plus grand événement international annuel de l'OMD, se tiendra du 10 au 12 octobre à Hanoï.

Lors d'une conférence de presse tenue le 28 septembre pour présenter cet événement, Hoang Dinh Trung, chef adjoint du Département de la coopération internationale du Département général des douanes, a déclaré que le thème de cette année était "Accueillir l'ère numérique: Tirer parti de la technologie, encourager l'innovation et accompagner la nouvelle génération de professionnels douaniers". L'objectif est d'examiner comment l'innovation et la technologie peuvent aider la douane à remplir ses fonctions liées à la facilitation des échanges, à la protection de la société et au recouvrement des recettes, tout en plaçant les personnes au cœur du processus de transformation numérique.

Un large éventail de sujets liés à la technologie sera abordé lors de cet événement de trois jours, notamment l'analyse des données, l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, la blockchain, la technologie de détection de pointe et l'impact de l'augmentation du volume du commerce électronique sur les procédures et les processus douaniers.

L'exposition, qui se déroulera en marge de la conférence, offrira de nombreuses opportunités de réseautage et permettra d'obtenir des informations détaillées sur les dernières solutions technologiques disponibles sur le marché. Elle comprendra environ 50 stands présentant de nouvelles technologies des entreprises liées au domaine douanier, telles que les solutions technologiques et le soutien aux opérations douanières, la collecte des impôts, la transformation numérique, la sécurité, la lutte contre la contrebande et la fraude commerciale, ainsi que l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine des douanes, etc.

Hoang Dinh Trung a affirmé que cet événement était une occasion pour le Vietnam de montrer sa détermination à accélérer la transformation numérique et l'application des technologies modernes dans le gouvernement électronique et le gouvernement numérique.

L'organisation par la douane vietnamienne du plus grand événement mondial de l'OMD pour la première fois sera l'occasion pour l'agence de présenter ses efforts dans la mise en œuvre de la transformation numérique et la construction de douanes intelligentes. -VNA