Hanoï, 12 mars (VNA) - Le Vietnam devrait accueillir son 100 millionième citoyen en avril, selon le Département des statistiques de la population et du travail du Bureau général des statistiques.Un représentant du Département a déclaré que dans le contexte de concurrence économique mondiale où tous les pays considèrent la main-d'œuvre comme l'outil le plus important pour améliorer leur compétitivité, la naissance de ce 100 millionième citoyen sera une étape mémorable pour le Vietnam.Avec une population de 100 millions d'habitants et des politiques attrayantes pour encourager l'investissement et le développement, un environnement politique stable et une culture empreinte de l'identité nationale, nul doute que le Vietnam deviendra un pays impressionnant aux yeux des amis internationaux, a déclaré le représentant.Selon le Bureau général des statistiques, la population du Vietnam s'élevait à 99,2 millions au 1er avril 2022.Avec la naissance du 100 millionième citoyen à la mi-avril, le Vietnam deviendra officiellement l'un des 15 pays du monde et l'un des trois d'Asie du Sud-Est à franchir la barre de 100 millions d'habitants.Pour célébrer cet événement spécial, à la mi-avril, le Bureau général des statistiques, en collaboration avec le ministère de la Santé, celui de la Sécurité publique et d'autres organes compétents, organisera un certain nombre d'activités, dont une cérémonie d'accueil du bébé reconnu comme le 100 millionième citoyen .- VNA