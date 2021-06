Photo: asean.org

Hanoï (VNA) - La 9e Conférence sur la concurrence de l'ASEAN ayant pour thème "Sauvegarder la concurrence - Une réponse post-pandémique des autorités de la concurrence de l'ASEAN " aura lieu du 1er au 2 décembre à Hanoï.

Cette édition sera organisée par le Département de gestion de la concurrence et de la protection des consommateurs relevant du ministère vietnamien du Commerce et de l'Industrie, en collaboration avec le Groupe d'experts de l'ASEAN sur la concurrence (AEGC), le Secrétariat de l'ASEAN, l'Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), et le Programme de soutien à la coopération économique pour la zone de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AECSP).

La conférence devrait fournir une plate-forme de discussion sur des implications du COVID-19 sur les marchés de l'ASEAN et de l'importance du rôle de la concurrence dans la reprise économique. Cet événement poursuivra les efforts de l'AEGC pour renforcer la coopération entre les États membres à la suite de la publication de la Déclaration du Sommet spécial de l'ASEAN sur la réponse à la pandémie de COVID-19.

La 9e Conférence sur la concurrence de l'ASEAN devrait couvrir cinq sujets principaux: les implications de la pandémie sur les marchés de l'ASEAN ; le maintien de la conformité commerciale ; l'importance croissante de la politique de concurrence pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à l'ère post-pandémique ; la transition rapide vers l'économie numérique et le risque pour l'application de la concurrence ; et le renforcement de la coopération en matière d'anticipation des crises futures. -VNA