Hanoi, 29 novembre (VNA) - En novembre, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam devrait atteindre près de 1,8 million, chiffre-record jusqu’ici.

Le Vietnam est toujours une destination préférée des visiteurs étrangers. Source: dautu

Entre janvier et novembre, près de 16,3 millions d’étrangers ont visité le Vietnam, soit un bond de 15,4% en glissement annuel. Parmi ces touristes, les visiteurs venus des pays de l’Asie représentent 79,6% en hausse de 18,2% sur un. Les arrivées en provenance de Chine ont augmenté de 15,1% en glissement annuel, celles en provenance de République de Corée, de Japon et de Taiwan (Chine), ont également connu une force croissance.

Pour les 11 mois, les touristes étrangers venant par voie routière et aérienne est respectivement en croissance de 21,4% et 79,8%, ceux par voie maritime en hausse de 13,7%.

En même temps, le nombre de touristes en provenance d’Europe a augmenté de 6,3% par rapport à la même période de l’année dernière, celui de l’Amérique a accru de 7,4% et 11,7% tandis que celui d’Océanie ont diminué de 1,1%.

Le Vietnam vise cette année 18 millions de touristes étrangers, 85 millions de touristes vietnamiens et plus de 700.000 milliards de dôngs de recettes touristiques (plus de 29 milliards de dollars), selon l’Administration nationale du tourisme. - VNA