Hanoi (VNA) – Le nombre de touristes étrangers venus au Vietnam a atteint plus de 1,46 million en avril et plus de 5,96 millions au cours des quatre premiers mois, soit respectivement +9,5% et +7,6% en glissement annuel.

Depuis le début de l’année, le secteur du tourisme a réalisé un chiffre d'affaires de 227.790 milliards de dôngs (près de 9,5 milliards de dollars), en hausse de 8,91% par rapport à la même période de l'an dernier.

Les arrivées par voie aérienne et par voie routière ont progressé de 5,4%, et 21,1% mais celles par voie maritime ont connu un recul de 15,9%.

La plupart des marchés ont connu une hausse. Pendant les quatre premiers mois, le nombre de Thaïlandais a augmenté de 46,5% ; Indonésiens, 29,1% ; Taïwanais, 25% ; Philippins, 24,4% ; Sud-Coréens, 23,2% ; Malaisiens, 15,7% ; Danois et Suisses, 12,1% ; Norvégiens, 11% ; Italiens, 10,5%.

Quelques marchés ont connu une réduction remarquable sur un an : les Cambodgiens (-45,4%), les Laotiens (-18,9%), les Finlandais (-10,5%), les Chinois (-3,8%).

Pour le reste de l’année, le secteur du tourisme continuera de mener des activités de promotion en République de Corée, dans l’ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), au Japon et dans l’Union européenne.

En Chine, l’Administration nationale du Tourisme organisera du 15 au 24 mai des roadshows à Chengdu, à Chongqing et à Shenzhen. Elle compte également participer à des salons internationaux du tourisme en Chine, au Royaume-Uni, en République de Corée et accueillera des délégations d’entreprises, de journalistes chinois et sud-coréens. -VNA