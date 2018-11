Des touristes visitent la vieille ville de Hoi An en cyclo. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - De janvier à novembre, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam est estimé à plus de 14,1 millions, en hausse de 21,3% par rapport à la même période de 2017.

Ces informations ont été données le 29 novembre par le Département général des statistiques du Vietnam.

En novembre seulement, le nombre de touristes étrangers a augmenté de 8% par rapport à octobre 2018, en hausse de 11% sur un an.

Les arrivées par voie aérienne et routière ont crû respectivement de 15% et 64,4%, dans le même temps celles par voie maritime ont diminué de 11,3%. Particulièrement en novembre 2018, le nombre de visiteurs par voie maritime a fortement chuté de 53,2% en raison de l'impact des typhons Toraji et Usagi en mer de l'Est.

Au cours des 11 derniers mois, les visiteurs asiatiques ont représenté 77,8% du nombre total de touristes étrangers au Vietnam, en hausse de 25,3% sur une base annuelle. En particulier, le nombre de visiteurs en provenance de la plupart des principaux marchés a augmenté, notamment celui de Chine (26,9%), de République de Corée (46,5%), du Japon (3,7%), de Taïwan (Chine) (15,6%), de Malaisie (13,4%), de Thaïlande (14,3%) et de Singapour (3,7%).

Le nombre de visiteurs en provenance d'Europe a augmenté de 8,7% en glissement annuel. En particulier, le nombre de vacanciers venant de la Russie et des Pays-Bas ont crû respectivement de 6,8% et 7,4%. Le nombre de visiteurs exempts de visa au Vietnam a également haussé dans les cinq marchés d'Europe occidentale, tels que le Royaume-Uni (5,2%), la France (9,9%), l'Allemagne (6,8%), l'Espagne (12,9%), et l'Italie (13,1%). Les visiteurs en provenance d’Amérique, d’Océanie et d’Afrique ont augmenté respectivement de 11,4%, 4,9% et 19,7% par rapport à la même période de 2017.

L'objectif du tourisme vietnamien en 2018 est d'accueillir 15 à 16 millions de visiteurs étrangers. Le quatrième trimestre est la saison touristique des étrangers. Si aucun événement inhabituel ne se produit, l'industrie du tourisme peut attirer 15,7 à 15,8 millions de vacanciers étrangers cette année.

En novembre 2018, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a continué à déployer des activités de promotion et d'introduction de l'image du tourisme vietnamien sur les marchés étrangers afin d'attirer les touristes internationaux au Vietnam. En particulier, l'industrie touristique vietnamienne a participé au Salon international du tourisme World Travel Mart 2018 (WTM) qui s'est tenu dans la capitale Londres, au Royaume-Uni.

Au cours de cet événement, le tourisme vietnamien s'est concentré sur la promotion de types de tourisme culturels, de tourisme insulaire, de tourisme d'aventure, de yachts et d'art culinaire. Il a également fourni des informations sur les politiques de développement du tourisme. Les images impressionnant du «Non la» (chapeau conique) et de l’«Ao dai» ont été appréciées par de nombreux visiteurs.

Actuellement, l'ensemble de l'industrie touristique vietnamienne se prépare activement au Forum du tourisme de l'ASEAN 2019 (ATF 2019) sur le thème "ASEAN - Force de l'unité", qui aura lieu à Ha Long, dans la province de Quang Ninh du 14 au 18 janvier 2019. L'Administration nationale du tourisme du Vietnam a déclaré que l'organisation des activités dans le cadre du AFT 2019 contribuerait à l'effet pratique dans la coopération et la cohésion sur le développement du tourisme dans la région de l'ASEAN. Ce serait également une occasion d'améliorer la position et l'image du tourisme vietnamien dans la région et dans le monde. -VNA