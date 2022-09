Hanoi (VNA) - En septembre, le Vietnam accueillait 432.000 touristes étrangers, en baisse de 11,2% par rapport au mois précédent, selon l’Office général des statistiques.

Entre janviet et septembre, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint 1,87 million, soit 16,4 fois plus que le niveau enregistré à la même période de l’an dernier. Toutefois, il s’agit toujours d’un recul par rapport à la période pré-pandémique en 2019.



Entre janvier et septembre, les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 54,7% avec un chiffre d’affaires estimé à 430.900 milliards de dongs.

Le secteur du tourisme continue de promouvoir activement le tourisme du Vietnam pour attirer les visiteurs internationaux. Récemment, l'Administration nationale du tourisme du Vietnam du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est coordonnée avec TikTok et l'Association du tourisme du Vietnam pour lancer la campagne "saluer le Vietnam" sur la plateforme TikTok pour contribuer à la promotion du tourisme national.

Le Forum du tourisme du Mékong 2022 se tiendra sous forme hybrique du 9 au 14 octobre, au Resort Nam Hoi An dans le district de Duy Xuyen, province centrale de Quang Nam. - VNA