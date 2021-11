La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam donne toujours la priorité à la promotion de l'égalité des sexes, à la réduction des écarts entre hommes et femmes, à la création des conditions pour que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes avantages dans tous les domaines de la vie sociale, contribuant au développement durable du pays.



C’est ce qu’a souligné la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique donnée par visioconférence jeudi après-midi, s’agissant d’un rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies disant que certaines femmes et filles vietnamiennes sont battues et maltraitées par leurs employeurs après avoir été recrutées en Arabie saoudite comme employées de maison.



Soulignant les efforts du Vietnam dans ce problème, elle a précisé qu’après avoir reçu des informations, l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite avait contacté les autorités locales pour vérifier les informations, demander une enquête et un traitement sévère conformément à la loi.



L'ambassade et le Comité de gestion des travailleurs vietnamiens en Arabie saoudite ont également collaboré avec les entreprises d'envoi de travailleurs pour trouver des solutions et régler définitivement les différends avec les employeurs, défendre la sécurité et les intérêts des citoyens vietnamiens. Dans le contexte de pandémie, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite ont fait beaucoup d’efforts pour surmonter les difficultés et coopéré avec les organes compétents et des compagnies aériennes pour organiser de nombreux vols qui ont permis de ramener à ce jour près de 800 Vietnamiens, a rappelé Le Thi Thu Hang.



Les organes compétents vietnamiens continueront de se coordonner avec les organes compétents locaux pour organiser davantage de vols pour rapatrier les citoyens vietnamiens ayant des besoins et des circonstances particuliers, conformément à leurs souhaits, en fonction de la situation épidémique dans le monde et de la capacité du Vietnam en termes de mise en quarantaine, a-t-elle ajouté. -VNA