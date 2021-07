Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une réunion virtuelle des hauts officiels de l’ASEAN (SOM) en préparation de la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de la région (AMM-54) a eu lieu le 29 juillet.



Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officiels chargés des affaires de l’ASEAN, y a assisté.



L’AMM-54 et ses événements connexes auront lieu par visioconférence du 2 au 6 août. Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN devront travailler sur l’édification de la Communauté de l'ASEAN, la coopération en réponse à l'épidémie de COVID-19 et la reprise post-pandémique, etc. De nombreux documents importants seront étudiés et approuvés.



Lors de la réunion des hauts officiels, les participants ont réaffirmé leur engagement à soutenir les initiatives de l'ASEAN pour l'année 2021 telles que ASEAN Shield qui vise à renforcer la résilience de l'ASEAN aux catastrophes naturelles... Ils ont en outre souligné l'urgence d'intensifier les efforts de réponse au COVID-19, ainsi que d'une reprise globale. Les hauts officiels ont par ailleurs affirmé leur soutien à l'initiative du Vietnam sur l’organisation d’un forum de coopération sous-régional de l'ASEAN fin 2021.



Lors de la réunion, le vice-ministre Nguyen Quoc Dung a affirmé que les pays de l'ASEAN devaient accélérer la mise en œuvre des plans d'achat de vaccins, renforcer la coopération avec les partenaires au service de l’accès aux vaccins, de la fourniture et de la distribution de vaccins, partager des expériences, améliorer la capacité de production de vaccins.



Il a suggéré de renforcer les liens entre la coopération sous-régionale et les cadres et programmes de développement communs de l'ASEAN, de le considérer comme l'un des domaines prioritaires dans la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025 ainsi que dans le développement de la Vision pour l’après-2025.



Le vice-ministre a par ailleurs souligné que l'ASEAN devait continuer à maintenir la solidarité et une voix commune, et promouvoir son rôle central dans le traitement des questions liées à la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.



A l'occasion du 26e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l'ASEAN (28 juillet), Nguyen Quoc Dung a affirmé que son pays continuerait à se tenir aux côtés des autres membres pour édifier une ASEAN puissante et dynamique. -VNA