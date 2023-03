Bui Van Cuong, secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du bureau de l’AN, lors de la conférence. Photo: VNA



Manama (VNA) - Bui Van Cuong, secrétaire général de l’Assemblée nationale (AN) et président du bureau de l’AN, assiste à une conférence de l’Association des Secrétaires généraux des Parlements (ASGP) qui se tient du 11 au 15 mars à Manama, au Bahreïn.

Il s'agit d'une conférence annuelle organisée par l'ASGP parallèlement à l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP). Cette conférence a de nombreux contenus pratiques pour le présent et l'avenir pour les organes consultatifs des parlements des pays.

Les contenus se pencheront sur la participation populaire aux activités du Parlement ; l'inégalité des genres au Parlement - Où est la solution ?; les Parlementaires et conflits d'intérêts; et le rôle du Parlement dans la lutte contre le changement climatique…

Les participant devront élire un nouveau vice-président et un nouveau membre du comité exécutif.

L’Association des secrétaires généraux des Parlements, qui s’est réunie la première fois à Oslo le 16 août 1939, est un organisme consultatif de l’Union interparlementaire. Elle s’efforce de faciliter les contacts personnels entre les titulaires des fonctions de secrétaire général d’une assemblée parlementaire, que cette chambre appartienne ou non à l’Union.

L’Association a pour mission d’étudier la procédure, la pratique et les méthodes de travail des divers Parlements et de suggérer les mesures propres à améliorer ces méthodes et à assurer la coopération entre les services de ces Parlements. Elle apporte également à l’Union interparlementaire, quand celle-ci le lui demande, sa collaboration sur les questions de sa compétence.

L’ASGP réunit les Secrétaires généraux et autres hauts fonctionnaires responsables des services parlementaires. L’Association étudie le droit parlementaire, les procédures, les pratiques et les méthodes de travail des différents parlements et propose des améliorations et des mesures de coopération entre les services des parlements. -VNA