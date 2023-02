Hanoi (VNA) - Le Vietnam dispose d’un grand potentiel pour développer un segment de marché touristique pour les jeunes voyageurs, a-t-on appris d’un séminaire organisé par l’Institution pour la recherche sur le développement du tourisme (ITDR) relevant de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam.

Des jeunes touristes dans la vieille ville de Hôi An. Photo: VietnamPlus



S’exprimant lors du séminaire sur les tendances du tourisme de jeunesse et les solutions pour attirer les jeunes voyageurs au Vietnam, le directeur de l’ITDR, Nguyên Anh Tuân, a déclaré que dans le passé, les touristes sont principalement d’âge moyen avec des revenus assez stables.

Mais maintenant, grâce au développement du tourisme mondial et à l’amélioration des conditions de vie, les jeunes ont une demande croissante de voyages, a-t-il indiqué.

Lê Quang Dang, chercheur à l’ITDR qui a mené une étude sur les tendances touristiques des jeunes vietnamiens, a dit que le Vietnam est au milieu de la période de l’âge d’or démographique, les personnes âgées de 15 à 35 ans représentant 30% de sa population.

Les jeunes sont la génération avec le plus grand potentiel pour le tourisme et un segment prometteur pour la percée de l’industrie sans fumée du pays, a-t-il fait remarquer.

Pour les jeunes, voyager ne consiste pas simplement à découvrir un lieu avec des visites touristiques, mais à acquérir des expériences et à rechercher des valeurs significatives à long terme, a-t-il ajouté.

Avec dynamisme, jeunesse, passion pour les voyages et l’exploration de nouvelles choses, les jeunes vietnamiens ont mis à jour une série de tendances de voyage intéressantes telles que les voyages en solo, le tourisme check-in, le tourisme vert, le tourisme caritatif ou la randonnée.

Photo: VietnamPlus

L’étude de Lê Quang Dang a révélé que les jeunes touristes vietnamiens choisissent généralement des destinations avec des paysages naturels magnifiques et vierges à découvrir et à explorer avec des activités principales telles que la photographie check-in, le camping, la marche, l’escalade, la baignade en rivière, la baignade sur la plage et le jeu de team building.

Les grandes villes animées avec des festivals, des spectacles musicaux, des rues piétonnes et des marchés nocturnes attirent également les jeunes voyageurs, a-t-il noté.

Selon les experts, leur niveau de dépenses pour un voyage n’est généralement pas trop élevé, mais ils ont une forte demande de voyages, d’autant plus qu’ils sont prêts à planifier de nombreux voyages dans l’année.

Les jeunes voyageurs sont une source de touristes à l’avenir car leurs besoins de voyage peuvent durer jusqu’à ce qu’ils entrent dans la cinquantaine et la vieillesse. Il est donc extrêmement important d’élaborer une stratégie commerciale pour promouvoir la part de marché des jeunes touristes.

Les jeunes touristes se soucient généralement beaucoup des prix, de sorte que les entreprises doivent également avoir une stratégie appropriée pour créer des chaînes de valeur touristiques, augmenter les expériences pour stimuler les dépenses et continuer à les attirer.

De plus, au lieu de choisir un voyage à forfait, les jeunes préfèrent des horaires à la carte, des visites personnalisées et des services de réservation en ligne.

Par conséquent, les localités et les entreprises doivent investir davantage dans la transformation numérique des activités commerciales et la gestion du tourisme.

Il leur est conseillé de mener activement des activités de communication en ligne via des plateformes en ligne ou des réseaux sociaux et d’augmenter les expériences numériques pour les jeunes touristes lors de leurs voyages. – VNA