Hanoi (VNA) - Les motos sont vraiment le moyen de transport optimal au Vietnam, pour découvrir de nombreux sites magnifiques et une cuisine délicieuse, selon le site thetravel.com.

Photo d'illustration: Zing

Les motos sont probablement le choix parfait lorsque vous voyagez au Vietnam, a commenté l’auteur Sara Capanna.Les motos sont un moyen de transport populaire pour les Vietnamiens et sont également choisies par de nombreux touristes. Pour ceux qui hésitent encore, Capanna a donné les raisons suivantes pour les convaincre que rouler à moto au Vietnam est vraiment une expérience à tenter.Nouvelle culture et nouveaux amis: la combinaison parfaite !L’une des choses qui poussent les gens à voyager est la possibilité de se faire de nouveaux amis et d’interagir avec des locaux. Et le voyage à moto rendra le voyage encore plus agréable!Selon le site vietnammotorbiketour.asia, les Vietnamiens sont très sympathiques. Les gens vous saluent et les enfants courent même après vous pour dire au revoir lorsque vous partez. A moto, vous pourrez demander votre chemin et interagir avec les habitants.Ne vous inquiétez pas trop de la barrière linguistique, car il y a beaucoup de gens qui parlent anglais. Mais les Vietnamiens vous accueilleront toujours à bras ouverts même si vous ne parlez pas le vietnamien.De plus, au Vietnam, il existe également de nombreux circuits à moto et à scooter, où vous avez la possibilité de rencontrer des voyageurs à deux-roues comme vous.Découvrir les traditions culinaires de lieux reculésUn voyage n’est pas complet sans découvrir la cuisine locale, et le Vietnam est célèbre pour sa riche cuisine de rue et ses plats traditionnels.Même si vous n’êtes pas une personne aventureuse d’un point de vue culinaire, vous pourrez tenter des plats mondialement populaires et bien connus comme le pho bo (soupe de nouilles au bœuf) ou le banh mi (sandwich vietnamien).Si vous voyagez à moto, vous aurez l’occasion de découvrir de plus près la cuisine traditionnelle, en particulier dans les endroits reculés et isolés. Si vous avez de la chance, vous vivrez une expérience culinaire inoubliable dans un village.