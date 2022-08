Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son participe à la table ronde des ministres de l'Éducation Chine -ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation Nguyên Kim Son a participé en ligne et pris la parole lors de la table ronde des ministres de l'Éducation Chine-ASEAN tenue le 23 août dans la ville de Guiyang, de la province chinoise du Guizhou.

Il s'agit d'une des activités dans le cadre de la 15e Semaine de la coopération éducative Chine-ASEAN 2022 (CAECW) qui a débuté à la fois en présentiel et en ligne le 23 août dans la ville de Guiyang.

Selon le ministre Nguyên Kim Son, dans le contexte de l'épidémie au cours des 2 dernières années, le ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam a cherché à appliquer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage en ligne ou à la télévision en fonction de la situation réelle.

Il a également souligné l'importance des solutions dans la transformation numérique associées étroitement aux questions d'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Cérémonie d'ouverture de la CAECW 2022. Photo: VNA



Il a émis son souhait d'acquérir de nombreuses expériences et initiatives des participants pour élargir les relations de coopération et s'orienter vers la prospérité et le développement communs.

Dans le cadre de l'événement jusqu'au 28 août, les délégués participeront à une série de forums thématiques et de séminaires sur l'éducation.



Au cours des 15 dernières années, CAECW a joué un rôle actif dans la promotion de la coopération éducative et des échanges entre les peuples de la Chine et des pays membres de l'ASEAN. À ce jour, CAECW a attiré plus de 30.000 invités de 50 pays et régions. -VNA