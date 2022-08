Hanoï, 1er août (VNA) - Une délégation vietnamienne s'est jointe à d'autres du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande et de l'Inde lors de la réunion ministérielle des Affaires étrangères de la Coopération Mékong-Ganga (MGC), le 1er août, à Phnom Penh, au Cambodge.

Au cours de l'événement, la délégation vietnamienne a proposé la coopération du MGC dans la période post-COVID-19, en se concentrant sur la promotion de la reprise économique, aider les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) à participer aux chaînes d'approvisionnement mondiales, accélérer la transformation numérique et développer l'infrastructure des technologies de l'information pour développer le tourisme intelligent, le renforcement des capacités de santé communautaire et la garantie d'un accès équitable et durable aux vaccins, médicaments et équipements médicaux et le partage d'informations et d'expériences en matière de gestion durable des ressources en eau.

Les participants ont hautement apprécié les contributions positives du mécanisme du MGC à la paix, au développement et à la prospérité dans la région, en particulier lorsque les pays membres du MGC sont confrontés à de nombreux défis.



Les pays membres du MGC ont mis en œuvre divers projets et programmes de renforcement des capacités dans des domaines tels que la santé publique et la réponse à la pandémie de COVID-19, la facilitation du commerce et des investissements, la promotion de la connectivité, la formation des ressources humaines, la préservation du patrimoine culturel et le soutien des moyens de subsistance des populations.

Les participants ont discuté des domaines prioritaires pour accélérer la mise en œuvre du plan d'action MGC pour la période 2019-2022 après l'interruption due au COVID-19, en se concentrant sur l'expansion de l'autoroute Inde - Myanmar - Thaïlande vers le Cambodge, le Laos et le Vietnam, développer les ressources humaines dans les technologies de l'information, la transformation numérique, l'innovation et les sciences avancées, l'amélioration du système de santé et la recherche et le développement de vaccins.

Ils ont également suggéré de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples des pays du MGC par le biais d'échanges culturels et sportifs et d'activités touristiques et de communication.

La coopération Mékong-Ganga (MGC) est une initiative de l'Inde et de cinq pays de l'ASEAN pour la coopération dans les domaines du tourisme, de la culture, de l'éducation, ainsi que des transports et des communications. - VNA