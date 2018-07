Photo : Honeycombers Singapore

Singapour (VNA) - Des entreprises vietnamiennes spécialisées dans le riz, le café et les épices participent à l'édition 2018 de la foire des spécialités et bons produits d’Asie (Specialty and Fine Food Asia ou SFFA), qui a ouvert ses portes le 17 juillet à Singapour.

Lors de cette foire, David Kwok, gestionnaire de commerce de la société vietnamienne Co May, qui expédie du riz du Vietnam à Singapour, a dit que le riz vietnamien est de plus en plus populaire à Singapour. Pour l’heure, les importations de riz vietnamien de cette société ont triplé par rapport à celles enregistrées il y a deux ans.

Le riz vietnamien a été vendu dans les supermarchés et les centres alimentaires de Singapour pour répondre à la demande croissante des consommateurs locaux, a-t-il dit, ajoutant que le riz vietnamien sera présenté lors de prochaines expositions internationales pour promouvoir son label et élargir ses marchés.

Specialty and Fine Food Asia 2018 offre une bonne opportunité aux producteurs et fournisseurs d'aliments gastronomiques pour rencontrer les principaux acheteurs et responsables des secteurs de la vente au détail, du commerce de gros, de la restauration et de l'hôtellerie en Asie comme dans le monde.

Cet événement qui dure jusqu’au 19 juillet attire la participation de près de 200 entreprises de 20 de pays et territoires du monde entier.

L’an dernier, plus de 160 entreprises venues de 30 pays et territoires ont participé à l'événement, avec près de 3.000 visiteurs. -VNA