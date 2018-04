Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh. Photo: VNA

Singapour (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh a salué les avancées durant le processus d’édification de la Communauté de l’ASEAN, soulignant que ce bloc devait améliorer la capacité de faire face efficacement aux défis, réaliser pleinement les engagements de coopération et promouvoir le développement.

S’exprimant lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, tenue le 27 avril à Singapour pour préparer au 32e Sommet de l’ASEAN, Pham Binh Minh a insisté sur la nécessité de valoriser l’autonome et la créativité dans la mise en œuvre des relations avec les partenaires, ce pour stabiliser l’unité, la solidarité et le rôle central de l’ASEAN. «Le Vietnam salue les initiatives contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région, dans le respect du rôle et des principes fondamentaux de l’ASEAN ».

Il a remercié l’assistance active des pays de l’ASEAN au succès du Sommet commémoratif des relations ASEAN-Inde en janvier 2018 en Inde. Il a affirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, de la liberté de la navigation aérienne et maritime en Mer Orientale ; du règlement des différends par des mesures pacifiques, dans le respect du droit international, à commercer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et le soutien de la réalisation pleine et efficace de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale et de la promotion de l’adoption du Code de conduite en Mer Orientale.

Lors de la conférence, les ministres ont souligné le renforcement de la solidarité et de l’unité au sein de l’ASEAN pour que ce bloc puisse faire face aux défis, promouvoir la coopération et édifier la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025. Ils sont tombés d’accord sur l’application de la révolution 4.0 pour améliorer la créativité, se développer durablement et promouvoir la coopération dans la résilience aux changements climatiques, la lutte contre la traite humaine et la cybercriminalité.

Les pays de l’ASEAN ont convenu de maintenir son rôle central lors des forums régionaux, de témoigner de l’équilibre et de l’ouverture dans les relations avec les partenaires, dans le respect du droit international et dans le respect mutuel pour une coopération commune bénéfique.

Enfin, les ministres ont apprécié les avancées dans les relations entre les deux Corées, ce s’orientant vers une mesure pacifique et durable pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne et souligné la position de l’ASEAN au regard de la question de la Mer Orientale. Il faut poursuivre les processus juridiques comme diplomatiques pour régler les différends pour assurer la paix et la stabilité dans la région. -VNA