Lors de la cérémonie d'ouverture de la 52e Foire caritative internationale en Indonésie. Photo: VNA

Jakarta (VNA) - Des produits artisanaux, des cadeaux souvenirs, des peintures en laque, des bijoux, le café et le nem (rouleaux de printemps frits)... du Vietnam sont présentés à la Foire caritative internationale 2019 en Indonésie.

L'épouse du président indonésien, Irina Joko Widodo, des épouses des officiels du gouvernement indonésien et des sponsors ont assisté le 11 décembre à la cérémonie d'ouverture de la foire.

Organisée par le Club des femmes internationales (WIC) de Jakarta, l’édition de cette année comprend plus de 50 stands des ambassades étrangères en Indonésie et 200 autres par des entreprises locales.

Selon le comité d'organisation, une partie de la somme collectée lors de la foire cette année sera utilisée pour financer un certain nombre de projets visant à promouvoir l'éducation et contribuer à l'amélioration sociale dans la région de Grand Jakarta.

Fondé en 1950, le Club des femmes internationales (WIC) est une organisation à but non lucratif réunissant des femmes indonésiennes et étrangères vivant à Jakarta. Sa mission est de resserrer l’amitié entre femmes de différents pays à travers des activités caritatives au profit de personnes défavorisées en Indonésie.

Actuellement, le WIC accorde son soutien à 14 organisations sociales et projets philanthropiques, notamment opérations cardiaques, remise d'équipements didactiques pour des écoles accueillant des enfants pauvres, modernisation des infrastructures de centres médicaux, etc. -VNA